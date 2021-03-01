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Карпин - о судействе в матче с «Зенитом»: «Могут показать хоть 10, но тогда надо и другой стороне показывать карточки»

01 Марта 2021, 21:04,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий по матчу с «Зенитом» (2:2).

- Алексей Игонин признал Сергея Песьякова лучшим игроком матча. О чем это говорит?

- Говорит о том, что плохо играли в обороне, значит. Если он лучший футболист, значит, много участвовал в игре. Для меня это не очень хорошо. А то, что он в хорошей форме и состоянии, это да.

- Мы видим, что у «Зенита» большие проблемы с позиционным нападением, и все равно даже в такой игре Сергей становится лучшим, потому что его спасения были невероятными. Почему у «Ростова» такие проблемы?

- Что значит?  Вы игру смотрели?  У нас сколько было человек на поле во втором тайме?

- Еще до удаления было достаточно спасений.

- Я что-то не помню, было одно спасение в первом тайме.

- Как вы перестроились после удаления, и перестраивались ли вообще?

- Перестроились на 4-4-1, к сожалению, понятно, что играли против «Зенита» на выезде. Хочешь - не хочешь, надо было отыгрываться, понятно, что напрягали.

- Песьяков говорил, что вы очень легко проходили прессинг «Зенита» даже в меньшинстве. Что вы  делали такое, что его не замечали?

- Я бы не сказал, что не замечали. То, что делали, отрабатывали на тренировках, уделили много времени на сборах этому компоненту - выходу через короткий пас. Не всегда это нужно, даже есть команды, против которых это нежелательно делать. Именно на эту игру готовились, чтобы пытаться побольше владеть мячом, потому что, понятно, что без мяча против них тяжело играть. То, что отрабатываем на тренировках, многое получалось, не все, конечно.

- 4 желтые карточки в первом тайме. Пришлось ли вам над этим думать на тайм второй? Удаление Осипенко - другая история, но все же такой жесткий порог от Матюнина для вас стал сюрпризом?

- Я про судейство говорить не хочу в принципе, зарекся. Дело не в желтых, могут показать хоть 10, но тогда надо и другой стороне показывать карточки. Просто в одну сторону показывается, в другую не показывается. Самое страшное для любого футболиста и тренера - это как раз вот это. Футболисты сидят в студии и подтвердят, что через 10 минут после начала матча каждый футболист и тренер понимает, кому благоволит, назовем это так, судья. Три свистка, и все становится понятно. В первом тайме уже было все понятно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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