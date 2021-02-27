​Семак высказался после потери очков в матче с «Ростовом»

Февральские матчи получились для «Зенита» неудачными. Сначала команда Сергея Семака проиграла тульскому «Арсеналу» (1:2) и вылетела из Кубка России, а теперь – сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) в календарном поединке Премьер-лиги. Потерю двух зачётных баллов прокомментировал Сергей Семак.

По словам рулевого «Зенита», игра складывалась тяжело для его команды, однако она смогла переломить ход поединка. Семак считает, что «сине-бело-голубые» сами усложнили себе жизнь.

«Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки - всё это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать», - приводятся слова Семака на сайте «Зенита».

«Зенит» остаётся на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.