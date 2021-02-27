Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Игрок «Ростова» был удалён в матче с «Зенитом»

27 Февраля 2021, 17:55,

В одном из субботних поединков российской Премьер-лиги играют «Зенит» и «Ростов». При счёте 1:0 в свою пользу на пятьдесят шестой минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку получил защитник Максим Осипенко. Арбитр усмотрел в действиях футболиста фол последней надежды, когда Сердар Азмун рвался к воротам Сергея Песьякова.

Следить за ходом игры в Санкт-Петербурге во всех деталях можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

После девятнадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Ростов» занимает пятую строчку.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Ростов, Максим Осипенко
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