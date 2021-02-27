​Игрок «Ростова» был удалён в матче с «Зенитом»

В одном из субботних поединков российской Премьер-лиги играют «Зенит» и «Ростов». При счёте 1:0 в свою пользу на пятьдесят шестой минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку получил защитник Максим Осипенко. Арбитр усмотрел в действиях футболиста фол последней надежды, когда Сердар Азмун рвался к воротам Сергея Песьякова.

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После девятнадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Ростов» занимает пятую строчку.