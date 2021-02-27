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Зенит - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

27 Февраля 2021, 02:08,

«Зенит» с «Ростовом» посоревнуются за первую победу в 2021 году. На прошлой неделе команды проиграли домашние кубковые матчи. Сегодня другой турнир с иными раскладами. Примечательно, что у соперников есть кадровые потери. У коллектива Сергея Семака из-за травм нет некоторых лидеров, а у кое-кого предсезонка получилась скомканной. Ростовчане потеряли Романа Ерёменко и креатив в центральной линии.

У «Зенита» есть шанс уйти в отрыв в 7 очков. Воспользуется ли им команда из Санкт-Петербурга, узнаем после 16:30 из репортажа на «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Ростов
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