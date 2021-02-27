Зенит - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Зенит» с «Ростовом» посоревнуются за первую победу в 2021 году. На прошлой неделе команды проиграли домашние кубковые матчи. Сегодня другой турнир с иными раскладами. Примечательно, что у соперников есть кадровые потери. У коллектива Сергея Семака из-за травм нет некоторых лидеров, а у кое-кого предсезонка получилась скомканной. Ростовчане потеряли Романа Ерёменко и креатив в центральной линии.

У «Зенита» есть шанс уйти в отрыв в 7 очков. Воспользуется ли им команда из Санкт-Петербурга, узнаем после 16:30 из репортажа на «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.