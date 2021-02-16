Госпитализирован болельщик «Зенита» Михаил Боярский

Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский был госпитализирован, об этом рапортует телеграм-канал «Mash на Мойке»

Точный диагноз 71-летнего актера пока не определен. Он сдал тест на коронавирусную инфекцию, результат оказался отрицательным. Примечательно, что недавно Боярский вакцинировался от Covid-19.

В настоящий момент артист находится в сознании. По словам Михаила, он пребывает в хорошем самочувствии.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды Сергей Семака 41 очко после 19 туров. В первом матче РПЛ после зимней паузы «сине-бело-голубые» на своем поле примут «Ростов».