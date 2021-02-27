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Карпин: «С Азмуном, Барриосом, Дугласом или другими «Зенит» останется «Зенитом»

27 Февраля 2021, 16:30,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько структурно игра «Ростова» изменится в сегодняшнем матче?

- Надеюсь, что как раз структурно никак не изменится, мы хотим играть в тот футбол, который практикуем второй год. Понятно, что многие вещи приходится с начала заново начинать. Мы выбрали этот курс и будем по нему двигаться, неважно, играем с «Зенитом» или какой-то другой командой. Хотелось бы увидеть то, что мы тренируем, пытаемся показывать тот футбол, который пытаемся в независимости от соперника. Это не наш путь  - подстраиваться. Пока надо для начала те базисы, которые были в том году, заложить с этой новой командой, а дальше уже посмотрим, в какую сторону будем развиваться.

- Степень готовности новичков, тех же Махатадзе и Сове, который в старте. Насколько они различаются?

- Как говорил на сборах, хотелось подвести всех к одному знаменателю, но по разным причинам если начну сейчас рассказывать про всех. Не все находятся в одинаковой физической форме, были травмы, пропустили некоторые футболисты по две недели. Кто-то в последнюю неделю присоединился только, Махатадзе пришел с начала сбора, но были проблемы с его физическим состоянием. Плюс-минус сейчас начинаем выходить или подводить всех на один уровень.

- У «Зенита» присутствие в составе сегодня Азмуна, Барриоса и Дугласа, всех тех, кто отсутствовал неделю назад в кубковом матче с «Арсеналом», для вас насколько это проблема?

- Для нас проблема - не эти игроки, которых вы назвали, а в  принципе с этими игроками или другими «Зенит» останется «Зенитом». Готовились мы играть против «Зенита», а не против конкретных игроков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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