​Семак прокомментировал травму Кержакова

В субботнем матче чемпионата России «Зенит» не смог обыграть «Ростов» - матч завершился вничью со счётом 2:2. В начале второго тайма травму получил голкипер питерской команды Михаил Кержаков. Сергею Семаку пришлось делать замену и выпускать в рамку Андрея Лунёва. После игры наставник «сине-бело-голубых» дал комментарий по поводу повреждения футболиста.

«Более точная информация появится завтра после обследования. Но, думаю, хорошего мало, раз вынужденная замена. Скорее всего, какое-то время пропустит, а какое точно - сможем сообщить после обследования», - приводятся слова Семака на сайте «Зенита».

Несмотря на потерю очков, «Зенит» остаётся на первой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.