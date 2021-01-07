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Дзюба: «Соболев, Лунёв могли бы сняться в каких-нибудь «Кошмарах на улице Вязов»

07 Января 2021, 22:09,

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба назвал лучших потенциальных актёров среди партнёров по сборной России.

- Кудряшов, из-за своей внешности. Он брутальный, Стэтхэм на минималках. Соболев, Лунёв могли бы сняться в каких-нибудь «Кошмарах на улице Вязов», вместо Фредди Крюгера, - так ответил Дзюба на канале сборной в YouTube.

Особая роль могла бы достаться защитнику «Зенита» Юрию Жиркову, который, по мнению, одноклубника, выглядит словно герой Великой отечественной войны, держащий оборону против танков фашистов.

Артём Дзюба, также нечаянно снявшийся в одном из самых популярных фильмах года, в текущем сезоне провел 23 матча на футбольном поле, в которых забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. В сборной России 32-летний футболист отметился 26 результативными ударами в 42 матчах.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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