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Туктамышева о любви к «Зениту»: «Как-то сходила на пару матчей, потом увидела футболиста Маркизио»

16 Февраля 2021, 10:15,

Фигуристка Елизавета Туктамышева на канале Василия Конова в YouTube рассказала о зарождении любви к «Зениту» и роли Клаудио Маркизио в этом.

- Как-то сходила на пару матчей, меня пригласили. Потом я увидела футболиста Клаудио Маркизио (смеется).

- На поле или в рекламе кофе?

- Сначала на поле как футболиста. У нас были какие-то коллаборации, проекты вместе с «Зенитом». Хочется болеть именно за Питер. Не знаю, как получилось, что «Зенит».

- Клаудио Маркизио - это тип мужчины Елизаветы Туктамышевой?

- Нет, я только что Федука назвала. Я сама не знаю на самом деле кто. Это реальность, которая пьет кофе, живет в Петербурге, романтичный и очень любит искусство. Это хороший мужчина, мне кажется.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Клаудио Маркизио, Елизавета Туктамышева
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Комментарии (1)
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Super fanat
16 Февраля 2021, 10:27

А троллинг журналиста не поняла, ахах. Маркизио редким персонажем в Зените был на поле.

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