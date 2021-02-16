Туктамышева о любви к «Зениту»: «Как-то сходила на пару матчей, потом увидела футболиста Маркизио»

Фигуристка Елизавета Туктамышева на канале Василия Конова в YouTube рассказала о зарождении любви к «Зениту» и роли Клаудио Маркизио в этом.

- Как-то сходила на пару матчей, меня пригласили. Потом я увидела футболиста Клаудио Маркизио (смеется).

- На поле или в рекламе кофе?

- Сначала на поле как футболиста. У нас были какие-то коллаборации, проекты вместе с «Зенитом». Хочется болеть именно за Питер. Не знаю, как получилось, что «Зенит».

- Клаудио Маркизио - это тип мужчины Елизаветы Туктамышевой?

- Нет, я только что Федука назвала. Я сама не знаю на самом деле кто. Это реальность, которая пьет кофе, живет в Петербурге, романтичный и очень любит искусство. Это хороший мужчина, мне кажется.