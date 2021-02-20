Аленичев: «В последние полгода Дзюба был уже не таким, к которому все мы привыкли»

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«В последние полгода Дзюба был уже не таким, к которому все мы привыкли», - заявил Аленичев, сообщает Спорт-Экспресс. «Возможно, у него есть проблемы личного характера. Но он ещё способен принести пользу клубу и сборной».

В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» 23 игры во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять голевых передач. В 2020 году он отыграл четыре матча за сборную России в Лиге наций, в которых отметился двумя мячами и одним ассистом.