Аленичев: «В последние полгода Дзюба был уже не таким, к которому все мы привыкли»

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20 Февраля 2021, 00:07,
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Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«В последние полгода Дзюба был уже не таким, к которому все мы привыкли», - заявил Аленичев, сообщает Спорт-Экспресс. «Возможно, у него есть проблемы личного характера. Но он ещё способен принести пользу клубу и сборной».
В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» 23 игры во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять голевых передач. В 2020 году он отыграл четыре матча за сборную России в Лиге наций, в которых отметился двумя мячами и одним ассистом.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Артём Дзюба, Дмитрий Аленичев, РПЛ