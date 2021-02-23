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Ерёменко прокомментировал уход из «Ростова»

23 Февраля 2021, 13:56,

33-летний хавбек Роман Ерёменко прокомментировал расторжение трудового договора с «Ростовом». Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Решение не пришло спонтанно. Я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

За «Ростов» Роман играл с 2019-го года. Он принял участие в 47 встречах, записав на свой счет десять голов и пять ассистов.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 32 балла.

В субботу, 27-го февраля, подопечные Валерия Карпина сыграют против петербургского «Зенита». Матч пройдет на «Газпром Арене».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Роман Ерёменко
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