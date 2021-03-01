Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен обратился к поклонникам команды после поединка 20-го тура чемпионата России против «Ростова». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Наши амбиции не уменьшатся, однако необходимо увеличить усилия. Легкого пути не существует. Мы едины, несмотря ни на что. Спасибо за поддержку», - гласит сообщение хорватского футболиста в «Инстаграме».

По итогам 20 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые», набрав 42 очка, опережают ближайшего преследователя на пять баллов.