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Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»

01 Марта 2021, 08:23,

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен обратился к поклонникам команды после поединка 20-го тура чемпионата России против «Ростова». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Наши амбиции не уменьшатся, однако необходимо увеличить усилия. Легкого пути не существует. Мы едины, несмотря ни на что. Спасибо за поддержку», - гласит сообщение хорватского футболиста в «Инстаграме».

По итогам 20 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые», набрав 42 очка, опережают ближайшего преследователя на пять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Деян Ловрен
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