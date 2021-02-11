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На Дзюбу в зоопарке напала обезьяна

11 Февраля 2021, 20:38,

Форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба посетил зоопарк в Дубае, где на него напала обезьяна.

Сначала россиянин подразнил примата, а затем получил от него ответ в виде забрасывания песком. Запись инцидента Артем выложил в собственном «Инстаграме». Судя по всему, футболист избежал серьезной травмы. Животное также не пострадало.

В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба вышел на поле 17 раз, стал автором 11 мячей и 4 ассистов.

После первого круга чемпионата России «Зенит» лидирует в таблице. ЦСКА, находящийся на втором месте, отстает от лидера на 4 очка.

27 февраля «Зенит» возобновит выступление в чемпионате России домашним матчем против «Ростова» Валерия Карпина.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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