​«Зенит» заменил вратаря в матче с «Ростовом» - у Кержакова травма

В первой игре чемпионата России в наступившем календарном году «Зенит» играет против «Ростова». В начале второго тайма рулевому питерской команды Сергею Семаку пришлось в срочном порядке менять голкипера. Михаил Кержаков получил травму и не смог продолжить игру. На замену вышел Андрей Лунёв.

Следить за ходом поединка на «Газпром Арене» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

После девятнадцати туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре зачётных балла.