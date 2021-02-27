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​«Зенит» заменил вратаря в матче с «Ростовом» - у Кержакова травма

27 Февраля 2021, 17:50,

В первой игре чемпионата России в наступившем календарном году «Зенит» играет против «Ростова». В начале второго тайма рулевому питерской команды Сергею Семаку пришлось в срочном порядке менять голкипера. Михаил Кержаков получил травму и не смог продолжить игру. На замену вышел Андрей Лунёв.

Следить за ходом поединка на «Газпром Арене» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

После девятнадцати туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Андрей Лунёв, Михаил Кержаков
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