Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Ловрен: «Зениту» необходимо проснуться»

27 Февраля 2021, 20:45,

Деян Ловрен высказался по поводу результатов «Зенита» после возобновления сезона. На прошлых выходных питерцы вылетели из Кубка России из-за поражения от тульского «Арсенала», а теперь последовала ничья в Премьер-лиге с «Ростовом».

«Думаю, сейчас нам необходимо «проснуться». Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» - возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого все равно оказалось недостаточно», - сказал Ловрен. Слова хорватского футболиста были опубликованы на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Следующий матч «Зенит» проведёт в понедельник, восьмого марта. В Международный женский день команда Сергея Семака сыграет против «Рубина» на выезде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Деян Ловрен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
jUMPER
27 Февраля 2021, 21:19

Семак вас давно уже убаюкивает...))) Разбудить вас будет уже сложновато...)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола