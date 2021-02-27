Ловрен: «Зениту» необходимо проснуться»

Деян Ловрен высказался по поводу результатов «Зенита» после возобновления сезона. На прошлых выходных питерцы вылетели из Кубка России из-за поражения от тульского «Арсенала», а теперь последовала ничья в Премьер-лиге с «Ростовом».

«Думаю, сейчас нам необходимо «проснуться». Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» - возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого все равно оказалось недостаточно», - сказал Ловрен. Слова хорватского футболиста были опубликованы на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Следующий матч «Зенит» проведёт в понедельник, восьмого марта. В Международный женский день команда Сергея Семака сыграет против «Рубина» на выезде.