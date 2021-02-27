Ловрен: «Зениту» необходимо проснуться»

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27 Февраля 2021, 20:45,
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Деян Ловрен высказался по поводу результатов «Зенита» после возобновления сезона. На прошлых выходных питерцы вылетели из Кубка России из-за поражения от тульского «Арсенала», а теперь последовала ничья в Премьер-лиге с «Ростовом».
«Думаю, сейчас нам необходимо «проснуться». Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» - возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого все равно оказалось недостаточно», - сказал Ловрен. Слова хорватского футболиста были опубликованы на официальном сайте «сине-бело-голубых».
Следующий матч «Зенит» проведёт в понедельник, восьмого марта. В Международный женский день команда Сергея Семака сыграет против «Рубина» на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Деян Ловрен
Семак вас давно уже убаюкивает...))) Разбудить вас будет уже сложновато...)))