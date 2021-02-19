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Ловрен мечтает полетать на истребителе

19 Февраля 2021, 23:37,

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своём желании, которое хочет каким-либо образом осуществить в жизни. 

«Всегда мечтал полетать на истребителе», - заявил хорватский футболист пресс-службе клуба.  «Но не знаю, как это можно осуществить в жизни, ведь мне понадобится пилот».

В текущем сезоне Деян Ловрен провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил два гола и не отметился голевыми передачами. Хорват перешёл в стан «сине-бело-голубых» летом 2020 года из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро. В 2020 году Ловрен провёл пять матчей за сборную Хорватии в Лиге наций, где отметился одним забитым мячом. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Зенит, Деян Ловрен
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