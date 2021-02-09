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Главный тренер «Ривер Плейта» высказался о возможном переходе Дриусси

09 Февраля 2021, 21:52,

Наставник аргентинского  «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо прокомментировал возможный переход в стан его команды полузащитника «Зенита» Себастьяна Дриусси. 

«Я общался с ним, так как мы были бы рады его приходу. Он прилагает усилия для возвращения», - заявил аргентинский тренер.

В текущем сезоне Дриусси провёл за «Зенит» 17 игр во всех соревнованиях, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Себастьян уже выступал за «Ривер Плейт» с 2013 по 2017 год, откуда и перешёл в российскую команду летом 2017 года. За 3,5 года аргентинец провёл в российской Премьер-лиге 90 матчей, где отметился 21 голов и 16 ассистами. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Зенит, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси
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