Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Зенит» стал самой популярной командой России в YouTube

15 Января 2021, 23:30,

Global Look Press

Санкт-Петербургский «Зенит» стал самой популярной командой России на видеохостинге YouTube в 2020 году, сообщает Deportes&Finanzas.

Рейтинг основан на количестве положительных  и негативных оценок, комментариев и просмотров под видео спортивных клубов из России.

«Зенит» занял первое место с 15,4 миллионами взаимодействий (всех вышеперечисленных элементов). В тройку также вошли футбольные клубы - «Спартак» (8,79 миллионов) и  ЦСКА (7,95 миллионов).

На данный момент  «сине-бело-голубые» одновременно являются лидерами российской Премьер-лиги. ЦСКА и «Спартак» идут следом за «Зенитом» и отстают на четыре и шесть очков соответственно.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, РПЛ
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Комментарии (1)
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3
jUMPER
16 Января 2021, 00:01

хи хи чет "всенародно любимая" команда Пищевик превратилась в любимчика Мос области...)))
Это Газпром рейтинг подсчитывал 100 пудов...)))

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