«Зенит» стал самой популярной командой России в YouTube

Санкт-Петербургский «Зенит» стал самой популярной командой России на видеохостинге YouTube в 2020 году, сообщает Deportes&Finanzas.

Рейтинг основан на количестве положительных и негативных оценок, комментариев и просмотров под видео спортивных клубов из России.

«Зенит» занял первое место с 15,4 миллионами взаимодействий (всех вышеперечисленных элементов). В тройку также вошли футбольные клубы - «Спартак» (8,79 миллионов) и ЦСКА (7,95 миллионов).

На данный момент «сине-бело-голубые» одновременно являются лидерами российской Премьер-лиги. ЦСКА и «Спартак» идут следом за «Зенитом» и отстают на четыре и шесть очков соответственно.