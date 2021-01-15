«Зенит» стал самой популярной командой России в YouTube

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15 Января 2021, 23:30,
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Санкт-Петербургский «Зенит» стал самой популярной командой России на видеохостинге YouTube в 2020 году, сообщает Deportes&Finanzas.
Рейтинг основан на количестве положительных и негативных оценок, комментариев и просмотров под видео спортивных клубов из России.
«Зенит» занял первое место с 15,4 миллионами взаимодействий (всех вышеперечисленных элементов). В тройку также вошли футбольные клубы - «Спартак» (8,79 миллионов) и ЦСКА (7,95 миллионов).
На данный момент «сине-бело-голубые» одновременно являются лидерами российской Премьер-лиги. ЦСКА и «Спартак» идут следом за «Зенитом» и отстают на четыре и шесть очков соответственно.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, РПЛ
хи хи чет "всенародно любимая" команда Пищевик превратилась в любимчика Мос области...)))
Это Газпром рейтинг подсчитывал 100 пудов...)))