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Карпин оценил состояние игроков «Ростова» после отпуска

16 Января 2021, 10:22,

Global Look Press

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о форме своих футболистов после возвращения из отпуска.

«Первый тренировочный день прошел хорошо. Ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска, с хорошим весом. Могу сказать, что удивили», - рассказал специалист в интервью клубному ТВ.

На зимний перерыв «Ростов» ушел на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 32 балла. Отставание от идущего четвертым «Сочи» составляет одно очко.

В первом матче после зимней паузы подопечные Валерия Карпина встретятся с петербургским «Зенитом». Поединок пройдет 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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