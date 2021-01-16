Карпин оценил состояние игроков «Ростова» после отпуска

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о форме своих футболистов после возвращения из отпуска.

«Первый тренировочный день прошел хорошо. Ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска, с хорошим весом. Могу сказать, что удивили», - рассказал специалист в интервью клубному ТВ.

На зимний перерыв «Ростов» ушел на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 32 балла. Отставание от идущего четвертым «Сочи» составляет одно очко.

В первом матче после зимней паузы подопечные Валерия Карпина встретятся с петербургским «Зенитом». Поединок пройдет 27-го февраля.