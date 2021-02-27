Песьяков: «Мы унесли отсюда ноги, получается»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Ростов» (2:2) Сергей Песьяков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- После ухода Ерёменко как изменилась концепция развития атаки? Все начинается с вас, а дальше? Ерёменко нет теперь, как заполняется этот вакуум в центре поля?

- На самом деле это произошло не так давно, мы даже понять ничего не успели. Мы договорились с ребятами, что сегодня не будем бояться играть в футбол, несмотря ни на что и будем стараться играть с мячом. То есть, я считаю, что у нас в целом получилось.

- Результат для «Ростова» удовлетворительный, или вы считаете, что это упущенная победа?

- Хотелось выиграть. Мы на самом деле приезжали сюда выигрывать. Но удаление и достаточно курьезный первый гол в наши ворота. Не знаю, пяткой там забил или чем. Мы унесли отсюда ноги, получается. Опять же за счет удаления произошло.