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Два курьёзных гола, замена вратаря и кошмар для Семака: «Зенит» умудрился не обыграть оставшийся вдесятером «Ростов»

27 Февраля 2021, 18:27,

«Зенит» и «Ростов» схлестнулись в одном из центральных матчей 20-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Зенит 2:2 Ростов
    44' Сове Али (0:1)
(1:1) Поярков Николай 73'    
(2:1) Кузяев Далер 78'    
    89' Сове Али (2:2)
Кержаков Михаил   52' (Лунёв Андрей (   52') Караваев Вячеслав Ловрен Деян   54' Ракицкий Ярослав Дуглас Сантос Кузяев Далер   61'   81' (Сутормин Алексей (   81') Вендел Маркус   90' (Мостовой Андрей (   90') Оздоев Магомед Барриос Вилмар Азмун Сердар   81' (Ерохин Александр (   81') Дзюба Артём
Запасные: Сазонов Саба Хотулёв Данила Одоевский Даниил Жирков Юрий Чистяков Дмитрий Крапухин Станислав Круговой Данил Шамкин Даниил
Песьяков Сергей Козлов Алексей Хаджикадунич Деннис Осипенко Максим   56' Поярков Николай   18'   90' (Алеесами Хайтам (   90') Махатадзе Георгий   60' (Павловец Александр (   60') Норманн Матиас   16'   68' (Жигович Армин (   68') Глебов Данил Алмквист Понтус   45'   68' (Байрамян Хорен (   68'   77') Сове Али   29' Полоз Дмитрий   68' (Тугарев Роман (   68')
Запасные: Терентьев Денис Обухов Владимир Мухин Александр Турищев Максим Саплинов Александр Рудаков Максим Рукас Томас
27 февраля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Вылет из Кубка России от тульского «Арсенала» заставлял питерских болельщиков тревожиться перед матчем «Зенита» против «Ростова». Команда у Валерия Карпина противоречивая и сюрпризная, от неё можно ждать всего что угодно. Масштабное переформатирование состава не мешает дончанам идти в верхней части таблицы, поэтому неожиданный уход Романа Ерёменко не должен стать для ростовского клуба огромной потерей. Что касается Сергея Семака, то он перед матчем получил изнутри команды позитивные новости – к игре оказались готовы Азмун и Барриос, вышедшие в стартовом составе.

Первый намёк на опасный момент случился на девятой минуте. Песьяков ошибся на выходе, выпустив мяч, но быстро сориентировался и зафиксировал-таки его в своих руках. Через несколько минут Песьяков снова уронил снаряд, но уже не сам, а с помощью ноги Кузяева, которому, видимо, понравилось выбивать мячи из рук вратарей. Однако это было возле лицевой, и снаряд ушёл за пределы поля. А вот на 17-й минуте Песьяков стал реальным героем эпизода. Караваев навесил справа к дальней штанге, Дзюба скинул на Азмуна, и тот с полуразворота направил мяч в правый угол, где его как раз поймал Песьяков.

«Ростов» не смотрелся на «Газпром Арене» инородным телом. «Жёлто-синие» чувствовали себя весьма комфортно и владели мячом примерно поровну с «сине-бело-голубыми». В середине первого тайма гости отметились парочкой неплохих ударов. Поярков издали пробил рядом с правой штангой, а Соу с правого полуфланга из пределов штрафной после проникающего паса Махатадзе и кикса Барриоса послал мяч в руки Кержакова.

К тому же, перед самым перерывом «Ростов» и вовсе открыл счёт. Махатадзе навесил с левого полуфланга на дальнюю штангу, где Козлов сделал скидку на Соу, от которого снаряд отскочил в створ. Кержаков вместо мяча обхватил ноги стоявшего рядом Дугласа Сантоса, и сфера проскочила за ленточку. Сантос несильно вынес мяч уже из-за линии ворот, а Соу для очистки совести всё же добил его в пустые ворота. Видеоассистенты Матюнина проверили этот курьёзный гол на предмет игры рукой Соу, но не увидели там нарушения – мяч взял путь в ворота от груди гамбийского нападающего гостей. 0:1.

Во втором тайме «Ростов» был обречён на преимущественно оборонительную игру после красной карточки Осипенко. Удаление произошло на исходе часа игры – защитник дончан, которого в трансферное окно сватали в «Зенит», срубил в подкате возле своей штрафной Азмуна, выходившего один на один. К тому времени у питерцев успела случиться замена вратаря – Кержаков потянул мышцу в попытке выбить мяч и вынужденно уступил место на поле Лунёву.

К 66-й минуте питерцы не использовали два стопроцентных момента, когда в качестве непробиваемой стены выступил Песьяков, отразивший по опасному удару Азмуна и Дзюбы. Впрочем, спустя несколько минут ростовчане по-джентльменски организовали ответный курьёзный гол в свои ворота. Оздоев подал слева на дальнюю штангу, и Поярков в единоборстве с Азмуном пяткой вогнал мяч в ближний угол владений ошарашенного Песьякова (1:1).

«Зенит» обзавёлся психологическим преимуществом и взял курс на второй гол в чужие ворота. Песьяков сначала выиграл рандеву с Кузяевым, а чуть позже проиграл Далеру новую дуэль. Караваев заслал мяч к ближней штанге с правого фланга, и снаряд, миновав Дзюбу, пришёл в ноги Кузяева, который отправил его под перекладину в дальний угол (2:1).

«Зенит» вполне мог забить третий мяч, но решил сбавить обороты и по-тихому доиграть до конца, за что поплатился двумя очками. На 89-й минуте Караваев после подачи с правого фланга очень неудачно скинул мяч прямо под удар Байрамяну. Тот пробил в дальний угол, и посылка отправилась по назначению, срикошетив от ног Соу (2:2).

Главные цифры матча – ничейные, но моральную победу одержал «Ростов», которому не привыкать справляться с трудными ситуациями. На счету Али Соу дубль в дебютном матче в РПЛ. «Зенит» же набрал 42-е очко и дал шанс оживиться интриге в борьбе за чемпионство.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Ростов, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (3)
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1
Тутаев Дмитрий
27 Февраля 2021, 18:47

позорники

0
Милорадович Генрих
27 Февраля 2021, 18:46

))защитник дончан, которого в трансферное окно сватали в «Зенит», срубил в подкате возле своей штрафной Азмуна,(((
Ты матч смотрел ???

1
Zenituwka
27 Февраля 2021, 18:40

Как я уже говорил, даже не удивлен. Потому и тратить время на просмотр не стал.

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