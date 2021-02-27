Два курьёзных гола, замена вратаря и кошмар для Семака: «Зенит» умудрился не обыграть оставшийся вдесятером «Ростов»

«Зенит» и «Ростов» схлестнулись в одном из центральных матчей 20-го тура РПЛ.

Вылет из Кубка России от тульского «Арсенала» заставлял питерских болельщиков тревожиться перед матчем «Зенита» против «Ростова». Команда у Валерия Карпина противоречивая и сюрпризная, от неё можно ждать всего что угодно. Масштабное переформатирование состава не мешает дончанам идти в верхней части таблицы, поэтому неожиданный уход Романа Ерёменко не должен стать для ростовского клуба огромной потерей. Что касается Сергея Семака, то он перед матчем получил изнутри команды позитивные новости – к игре оказались готовы Азмун и Барриос, вышедшие в стартовом составе.

Первый намёк на опасный момент случился на девятой минуте. Песьяков ошибся на выходе, выпустив мяч, но быстро сориентировался и зафиксировал-таки его в своих руках. Через несколько минут Песьяков снова уронил снаряд, но уже не сам, а с помощью ноги Кузяева, которому, видимо, понравилось выбивать мячи из рук вратарей. Однако это было возле лицевой, и снаряд ушёл за пределы поля. А вот на 17-й минуте Песьяков стал реальным героем эпизода. Караваев навесил справа к дальней штанге, Дзюба скинул на Азмуна, и тот с полуразворота направил мяч в правый угол, где его как раз поймал Песьяков.

«Ростов» не смотрелся на «Газпром Арене» инородным телом. «Жёлто-синие» чувствовали себя весьма комфортно и владели мячом примерно поровну с «сине-бело-голубыми». В середине первого тайма гости отметились парочкой неплохих ударов. Поярков издали пробил рядом с правой штангой, а Соу с правого полуфланга из пределов штрафной после проникающего паса Махатадзе и кикса Барриоса послал мяч в руки Кержакова.

К тому же, перед самым перерывом «Ростов» и вовсе открыл счёт. Махатадзе навесил с левого полуфланга на дальнюю штангу, где Козлов сделал скидку на Соу, от которого снаряд отскочил в створ. Кержаков вместо мяча обхватил ноги стоявшего рядом Дугласа Сантоса, и сфера проскочила за ленточку. Сантос несильно вынес мяч уже из-за линии ворот, а Соу для очистки совести всё же добил его в пустые ворота. Видеоассистенты Матюнина проверили этот курьёзный гол на предмет игры рукой Соу, но не увидели там нарушения – мяч взял путь в ворота от груди гамбийского нападающего гостей. 0:1.

Во втором тайме «Ростов» был обречён на преимущественно оборонительную игру после красной карточки Осипенко. Удаление произошло на исходе часа игры – защитник дончан, которого в трансферное окно сватали в «Зенит», срубил в подкате возле своей штрафной Азмуна, выходившего один на один. К тому времени у питерцев успела случиться замена вратаря – Кержаков потянул мышцу в попытке выбить мяч и вынужденно уступил место на поле Лунёву.

К 66-й минуте питерцы не использовали два стопроцентных момента, когда в качестве непробиваемой стены выступил Песьяков, отразивший по опасному удару Азмуна и Дзюбы. Впрочем, спустя несколько минут ростовчане по-джентльменски организовали ответный курьёзный гол в свои ворота. Оздоев подал слева на дальнюю штангу, и Поярков в единоборстве с Азмуном пяткой вогнал мяч в ближний угол владений ошарашенного Песьякова (1:1).

«Зенит» обзавёлся психологическим преимуществом и взял курс на второй гол в чужие ворота. Песьяков сначала выиграл рандеву с Кузяевым, а чуть позже проиграл Далеру новую дуэль. Караваев заслал мяч к ближней штанге с правого фланга, и снаряд, миновав Дзюбу, пришёл в ноги Кузяева, который отправил его под перекладину в дальний угол (2:1).

«Зенит» вполне мог забить третий мяч, но решил сбавить обороты и по-тихому доиграть до конца, за что поплатился двумя очками. На 89-й минуте Караваев после подачи с правого фланга очень неудачно скинул мяч прямо под удар Байрамяну. Тот пробил в дальний угол, и посылка отправилась по назначению, срикошетив от ног Соу (2:2).

Главные цифры матча – ничейные, но моральную победу одержал «Ростов», которому не привыкать справляться с трудными ситуациями. На счету Али Соу дубль в дебютном матче в РПЛ. «Зенит» же набрал 42-е очко и дал шанс оживиться интриге в борьбе за чемпионство.

Кирилл Иванцов