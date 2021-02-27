Карпин: «Уход Ерёменко - форс-мажор полный»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий по ухода Романа Ерёменко.

- Главная тема недели, связанная с «Ростовом» - это Роман Ерёменко. Вы в «Инстаграме» дали свой комментарий. Хотелось с футбольной точки зрения спросить, насколько для вас эта ситуация форс-мажор?

- Форс-мажор полный, но насколько существенно? Он один из наших лучших, если не лучший игрок, покинул команду, к сожалению для всех. Что делать? Такова жизнь.

- Условно говоря, еще несколько дней назад, неделю, вы не могли себе это представить?

- Перед игрой с «Ахматом» еще нет. Но семейные обстоятельства, понятно, что семья превыше всего для всех. Всё понятно с одной стороны, с другой стороны, понятно, что для нас это потеря.