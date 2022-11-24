Шишкин: «С такой игрой Бельгия вряд ли может рассчитывать на что-то серьёзное»

Экс-защитник столичного «Локомотива» Роман Шишкин высказался о вчерашнем поединке первого тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Канады. Подопечные Роберто Мартинеса минимально обыграли североамериканцев со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Миши Бачуайи.

«Удивлен игрой бельгийцев, другого ожидал. Им с такой игрой вряд ли можно рассчитывать на что-то серьезное. Из группы, может, и выйдут, но в дальнейшем будет тяжело», - передает слова Романа издание «РБ Спорт».

В следующем матче «красные дьяволы» встретятся с национальной командой Марокко. Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября.