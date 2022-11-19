Де Кетеларе: «Всегда восхищался де Брёйне»

Бельгийский полузащитник итальянского «Милана» Шарль де Кетеларе готовится к дебюту в большом турнире в составе сборной своей страны, которая едет в Катар в качестве одного из претендентов на большую сенсацию. Бельгия доходила до полуфиналов Мундиаля, и повторение такого результата стало бы вполне достойным результатом.

Де Кетеларе признался, что восторгается игрой Кевина де Брёйне - плеймейкера «Манчестер Сити».

- Я всегда восхищался игрой де Брёйне, он играет важную роль на поле и делает это элегантно. Игра кажется легкой в его исполнении, - цитирует слова де Кетеларе pianetamilan.it.