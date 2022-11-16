Азар сделал выбор между очередной победой в Лиге чемпионов с «Реалом» и триумфом на ЧМ-2022 со сборной

Вингеру мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эдену Азару задали классический вопрос.

31-летний футболист проводит очередной неубедительный сезон в составе «сливочных», однако остаётся важной фигурой в национальной команде своей страны. Журналисты поинтересовались у Азара, готов ли он поставить триумф на предстоящем мундиале выше, чем новый успех с «Реалом» в Лиге чемпионов: «Это зависит от обстоятельств, – отвечает бельгиец. – Я не могу выбрать Лигу чемпионов с «Реалом», если буду редко выходить на поле, но если я буду играть так же, как Бензема в прошлом сезоне, то, конечно, выберу победу в Лиге чемпионов», – заявил Азар в интервью журналисту Марио Картехане.