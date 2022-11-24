Кирьяков: «Канада опередила Россию и в хоккее, и в футболе»

Футбольный специалист Сергей Кирьяков высказался о старте сборной Канады на чемпионате мира – 2022. В первом туре североамериканцы минимально уступили Бельгии со счетом 0:1. Автором единственного гола стал форвард Миши Бачуайи.

«Против Бельгии они показали быстрый, современный футбол с хорошими переключениями в атаку. Бельгийцы не ожидали таких скоростей. Думаю, Канада опередила нас и в футболе, и в хоккее», - передает слова эксперта Legalbet.

Напомним, что сборная России отстранена от международных матчей решением ФИФА и УЕФА. В этом месяце подопечные Валерия Карпина сыграли два спарринга – против Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились вничью со счетом 0:0.