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В сборной Бельгии прокомментировали требование ФИФА изменить гостевую форму

22 Ноября 2022 • 09:02 Комментировать
Бельгия
...
Канада
1 1.50 X 4.30 2 6.50
23.11 22:00

Гендиректор футбольной ассоциации Бельгии Питер Боссарт отреагировал на требование Международной федерации футбола изменить гостевой комплект национальной команды.

«С экипировки должно быть убрано слово «любовь». Это грустно, однако ФИФА не оставляет нам выбора. Остальная форма останется в прежнем виде», - передает слова Боссарта Sports.Yahoo.

Сборная Бельгии сыграет на чемпионате мира – 2022 в группе F. В первом туре подопечные Роберто Мартинеса встретятся с национальной командой Канады. Матч состоится в среду, 23 ноября. Затем «красные дьяволы» проведут поединки против национальных сборных Марокко и Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Питер Боссарт
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