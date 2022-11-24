Тренер Канады Хердман: «С такой верой и крепким братством у нас есть шанс»

Главный тренер национальной сборной Канады Джон Хердман прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура чемпионата мира – 2022 против Бельгии (0:1).

Специалист признался, что испытывает чувство гордости за ту игру, которую его команда демонстрировала во время поединка с бельгийцами. Несмотря на то, что задачей на первый тур было занятие первого места в своей группе, тренер сказал, что футболисты «выложились на полную катушку» и продемонстрировали всему миру, что достойны принимать участие на таких больших турнирах.

«Наша следующая цель — Хорватия. С такой верой и крепким братством у нас есть шанс», - цитирует Хердмана Би-би-си.