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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Вермален пытался поймать нарушителя во время тренировки сборной Бельгии

17 Ноября 2022 • 18:41 Комментировать
Бельгия
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Канада
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23.11 22:00

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Томас Вермален попытался поймать нарушителя, прервавшего тренировку национальной команды Бельгии. Об этом сообщает GBeNeFN.

Сам провинившийся позже в интервью Het Nieuwsblad признался, что совершил противоправные действия с целью получения автографа полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

В данный момент сборная Бельгии находится в Кувейте. Команда начнёт выступление на чемпионате мира – 2022 матчем против Канады. Начало поединка намечено на 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также бельгийцам предстоит сыграть с Марокко и Хорватией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Чм-2022 Томас Вермален
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БЕЛЬГИЯ КАНАДА
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