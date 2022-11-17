Вермален пытался поймать нарушителя во время тренировки сборной Бельгии

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Томас Вермален попытался поймать нарушителя, прервавшего тренировку национальной команды Бельгии. Об этом сообщает GBeNeFN.

Сам провинившийся позже в интервью Het Nieuwsblad признался, что совершил противоправные действия с целью получения автографа полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

В данный момент сборная Бельгии находится в Кувейте. Команда начнёт выступление на чемпионате мира – 2022 матчем против Канады. Начало поединка намечено на 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также бельгийцам предстоит сыграть с Марокко и Хорватией.