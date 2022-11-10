Альфонсо Дэвис: «Точно восстановлюсь до начала ЧМ-2022»

Левый защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис уверен, что будет готов к старту чемпионата мира в Катаре.

22-летний футболист получил травму в матче Бундеслиги против «Герты», однако его участию на мундиале, судя по всему, ничего не угрожает.

«Врачи сказали, что я буду в порядке через две недели. Сейчас я всё ещё чувствую незначительную боль, но в целом у меня всё хорошо. Я точно буду готов к началу чемпионата мира», – цитирует журналист Мануэль Вет канадца.

Альфонсо Дэвис сыграл 34 матча за сборную Канады, отметившись 12 забитыми мячами. В составе «Баварии» латераль вышел на поле 19 раз в нынешнем сезоне, записав себе в актив один гол и четыре результативных паса.