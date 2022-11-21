Коноплёв: «В моей команде есть футболист, обладающий потенциалом де Брёйне»

Тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевине де Брёйне.

Специалист назвал де Брёйне своим идеалом атакующего футболиста, отметив, что и в составе его команды есть игрок с таким же потенциалом, который при должном отношении к делу способен достичь очень высокого уровня.

«Де Брёйне – мой идеал атакующего футболиста, который ответственно играет в обороне. Его смелость в решениях, креативность подкупают. Хочется вырастить такого футболиста», — цитирует Коноплёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что де Брёйне примет участие в чемпионате мира, который в данный момент проходит в Катаре. На групповом этапе турнира сборной Бельгии предстоит встретиться с Хорватией, Марокко и Канадой.