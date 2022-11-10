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Мартинес – о Лукаку: «Он может сыграть важную роль на групповом этапе»

10 Ноября 2022 • 23:51 Комментировать
Бельгия
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Канада
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23.11 22:00

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался по поводу форварда команды Ромелу Лукаку.

«У нас есть конкретный план насчёт Ромелу. Последние несколько дней были хорошими для него, и сейчас мы думаем, что он может сыграть важную роль на групповом этапе. Однако сложно делать какие-либо предположения насчёт этого. Сперва мы должны подготовиться к групповому этапу, затем начнётся сама групповая стадия, то есть сам чемпионат мира, и у нас есть ощущение, что Лукаку определённо может быть его частью, он сможет оказать своё влияние на команду. У нас опытный медперсонал: Витсель тоже получил серьёзную травму перед чемпионатом Европы, Компани в 2018 году набрался сил к третьему матчу. Так что это не особое отношение к Лукаку. Это нормальный способ работы», - цитирует Мартинеса Alfredo Pedulla.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Роберто Мартинес Чм-2022
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