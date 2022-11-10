Мартинес – о Лукаку: «Он может сыграть важную роль на групповом этапе»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался по поводу форварда команды Ромелу Лукаку.

«У нас есть конкретный план насчёт Ромелу. Последние несколько дней были хорошими для него, и сейчас мы думаем, что он может сыграть важную роль на групповом этапе. Однако сложно делать какие-либо предположения насчёт этого. Сперва мы должны подготовиться к групповому этапу, затем начнётся сама групповая стадия, то есть сам чемпионат мира, и у нас есть ощущение, что Лукаку определённо может быть его частью, он сможет оказать своё влияние на команду. У нас опытный медперсонал: Витсель тоже получил серьёзную травму перед чемпионатом Европы, Компани в 2018 году набрался сил к третьему матчу. Так что это не особое отношение к Лукаку. Это нормальный способ работы», - цитирует Мартинеса Alfredo Pedulla.