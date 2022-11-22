Наставник сборной Бельгии Мартинес высказался о состоянии Лукаку

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, как чувствует себя звезда команды Ромелу Лукаку.

Нападающий «Интера» пропускает матч первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Канады, так как по-прежнему не залечил повреждение.

«25 игроков из нашей заявки находятся в отличной физической форме – лишь Лукаку имеет проблемы, – рассказывает Мартинес на предматчевой пресс-конференции. – Но мы довольны прогрессом, которого он достиг в процессе восстановления. Однако я всё ещё не могу сказать, сможет ли Ромелу набрать оптимальные кондиции ко второму или третьему туру», – отметил рулевой бельгийцев.