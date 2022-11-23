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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хердман стал первым в истории тренером на мужском и женском чемпионатах мира

23 Ноября 2022 • 22:57 Комментировать
Бельгия
1:0
Канада
окончен

Наставник канадской национальной команды Джон Хердман отметился уникальным достижением в рамках чемпионатов мира.

Специалист стал первым в истории тренером, который руководил сборной на мужских и женских мундиалях. В 2007 и 2011 годах он возглавлял команду из Новой Зеландии, а ещё спустя четыре года его услуги потребовались канадской женской сборной на домашнем для неё чемпионате мира.

Сегодня Хердман вывел на поле мужской состав «кленовых листьев» на первую за 36 лет игру в рамках ЧМ. К перерыву встречи против Бельгии Канада уступает с минимальным счётом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Джон Хердман
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