Хердман стал первым в истории тренером на мужском и женском чемпионатах мира

Наставник канадской национальной команды Джон Хердман отметился уникальным достижением в рамках чемпионатов мира.

Специалист стал первым в истории тренером, который руководил сборной на мужских и женских мундиалях. В 2007 и 2011 годах он возглавлял команду из Новой Зеландии, а ещё спустя четыре года его услуги потребовались канадской женской сборной на домашнем для неё чемпионате мира.

Сегодня Хердман вывел на поле мужской состав «кленовых листьев» на первую за 36 лет игру в рамках ЧМ. К перерыву встречи против Бельгии Канада уступает с минимальным счётом.