Сборные Бельгии и Канады назвали составы на матч ЧМ-2022

Роберто Мартинес и Джон Хердман объявили стартовые составы на матч между Бельгией и Канадой на катарском чемпионате мира.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрельд, Дендонкер, Карраско, Витсель, Тилеманс, Кастань, Э. Азар, де Брёйне, Бачуайи.

Канада: Борян, Миллер, Витория, Джонстон, Ларея, Эуштакиу, Хатчинсон, Хойлетт, Дэвис, Бьюкенен, Дэвид.

Напомним, что поединок на стадионе «Ахмед бин Али» пройдёт сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени. В первой встрече группы F Хорватия и Марокко сыграли нулевую ничью.