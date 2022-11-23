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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборные Бельгии и Канады назвали составы на матч ЧМ-2022

23 Ноября 2022 • 21:26 Комментировать
Бельгия
0:0
Канада
1 1.55 X 4.50 2 6.50
1-й тайм

Роберто Мартинес и Джон Хердман объявили стартовые составы на матч между Бельгией и Канадой на катарском чемпионате мира.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрельд, Дендонкер, Карраско, Витсель, Тилеманс, Кастань, Э. Азар, де Брёйне, Бачуайи.

Канада: Борян, Миллер, Витория, Джонстон, Ларея, Эуштакиу, Хатчинсон, Хойлетт, Дэвис, Бьюкенен, Дэвид.

Напомним, что поединок на стадионе «Ахмед бин Али» пройдёт сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени. В первой встрече группы F Хорватия и Марокко сыграли нулевую ничью.

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Сборная Бельгии Сборная Канады Чм-2022
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БЕЛЬГИЯ КАНАДА
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