Бьюкенен – о ЧМ-2022: «Канада едет туда, чтобы победить»

Полузащитник сборной Канады Тэйджон Бьюкенен прокомментировал предстоящее выступление своей национальной команды на чемпионате мира – 2022.

«Канада едет туда, чтобы победить. Это образ мышления, который есть у всех нас. Если есть что-то другое, то почему мы едем?» - цитирует Бьюкенена Eleven Sport.

Сборная Канады на групповом этапе турнира в Катаре встретится с национальными командами Бельгии, Хорватии и Марокко.

Дебютный матч канадцам предстоит провести с бельгийскими футболистами. Начало поединка – 23 ноября в 22:00.

Бьюкенен выступает за национальную сборную Канады с 2021 года.