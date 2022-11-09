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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бьюкенен – о ЧМ-2022: «Канада едет туда, чтобы победить»

09 Ноября 2022 • 02:17 Комментировать
Бельгия
...
Канада
1 1.35 X 5.00 2 9.00
23.11 22:00

Полузащитник сборной Канады Тэйджон Бьюкенен прокомментировал предстоящее выступление своей национальной команды на чемпионате мира – 2022.

«Канада едет туда, чтобы победить. Это образ мышления, который есть у всех нас. Если есть что-то другое, то почему мы едем?» - цитирует Бьюкенена Eleven Sport.

Сборная Канады на групповом этапе турнира в Катаре встретится с национальными командами Бельгии, Хорватии и Марокко.

Дебютный матч канадцам предстоит провести с бельгийскими футболистами. Начало поединка – 23 ноября в 22:00.

Бьюкенен выступает за национальную сборную Канады с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Чм-2022 Тэйджон Бьюкенен
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БЕЛЬГИЯ КАНАДА
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