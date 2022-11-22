​Альфонсо Дэвис начнёт матч с Бельгией – тренер

Один из лидеров сборной Канады Альфонсо Дэвис полностью восстановился после повреждения. Футболист начнёт матч против Бельгии с первых минут, о чём журналистам сказал главный тренер «кленовых листьев» Джон Хердман. По словам специалиста, Дэвис находится в хорошей форме и готов играть.

Отметим, что на клубном уровне Альфонсо Дэвис представляет «Баварию».

Матч чемпионата мира между сборными Бельгии и Канады стартует 23 ноября в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Не пропустите!

Напомним, что сборная Канады выступит на чемпионате мира впервые с 1986 года.