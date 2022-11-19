​Де Кетеларе: «Выступления за сборную - это моя мечта»

Бельгийский полузащитник итальянского «Милана» Шарль де Кетеларе готовится к дебюту в большом турнире в составе сборной своей страны, которая едет в Катар в качестве одного из претендентов на большую сенсацию. Бельгия доходила до полуфиналов Мундиаля, и повторение такого результата стало бы вполне достойным результатом. Де Кетеларе заявил, что выступления в сборной являются исполнением его мечты.

- Сейчас у нас много хороших игроков. Мы, молодежь, стараемся учиться у них. Я понимаю, что мне есть чему учиться и делаю это. Выступления за сборную - это исполнение моей детской мечты, - цитирует слова де Кетеларе Sky Sport.