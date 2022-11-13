Бельгия: шансы сборной на победу на чемпионате мира

Сборная Бельгии стартует на чемпионате мира в Катаре 23 ноября матчем против Канады. Представляем вашему вниманию эту европейскую сборную.

История выступлений сборной Бельгии на чемпионатах мира

Сборная Бельгии играет на чемпионатах мира не настолько часто, как топ-команды, но довольно успешно. Из 13 участий лишь четырежды не удалось выйти из группы. При этом бельгийцы дважды доходили до полуфинала. В 1986-м в итоге было занято четвёртое место, а четыре года назад в России – третье.

Кто попал в группу со сборной Бельгии на чемпионате мира

В целом сборная Бельгии может считать, что с жеребьёвкой повезло. Канада слишком давно не играла на таком уровне, так что соперничать ей будет тяжело. Сборная Марокко вряд ли по классу готова бороться за выход из группы. У хорватов же после чемпионата мира-2018 наступил небольшой кризис.

Как выступит и какое место займёт сборная Бельгии на чемпионате мира

Сборная Бельгии, кажется, прошла свой пик. Лидеры команды увядают, что нагляднее всего видно на примере Эдена Азара. Если четыре года назад бельгийцы дошли до полуфинала, то в этот раз повторить такое достижение будет сложно. Скорее можно ждать, что команда выйдет из группы и вылетит в 1/8 или 1/4 финала.

Состав сборной Бельгии

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Бенфика»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артур Теате («Ренн»), Тимоти Кастань («Лестер Сити»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Атлетико» Мадрид), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Эден Азар («Реал»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Леандро Троссард («Брайтон»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер» Милан), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Луа Опенда («Ланс»).

Главные потери сборной Бельгии перед чемпионатом мира

Очень невовремя, в конце октября, сломался Тома Мёнье. Правый защитник пытался успеть восстановиться к мундиалю и вошёл в итоговый список.

Мимо турнира пролетел чемпион Италии Алексис Салемакерс. Полузащитник «Милана» сломался ещё в конце сентября и сразу стало понятно, что раньше января его ждать не стоит. Правда, Салемакерса пока сложно назвать лидером сборной Бельгии. Также не вошли в итоговый состав команды на мундиаль Джейсон Денайер, Дедрик Бойата, Деннис Прат, Альбер Локонга, Кристиан Бентеке, Дивок Ориги и Аднан Янузай.

Расписание матчей сборной Бельгии

23 ноября в 22:00 – Бельгия – Канада;

27 ноября в 16:00 – Бельгия – Марокко;

1 декабря в 18:00 – Хорватия – Бельгия.

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Какие шансы сборной Бельгии победить на чемпионате мира – прогноз

Теоретически шансы у бельгийцев есть. В составе команды хватает звёзд, чего стоят только Тибо Куртуа и Кевин де Брёйне. Однако, кажется, что для победы их не хватит. Пик свой бельгийцы прошли, и теперь даже повторить результат четырёхлетней давности будет крайне затруднительно.

Капитан сборной Бельгии

Капитанскую повязку в сборной носит Эден Азар, но есть сомнения, что именно ему она достанется в Катаре. 31-летний полузащитник в последнее время в «Реале» скорее числится, а не играет. Лучшие годы бельгийца явно остались в «Челси», откуда он ушёл в 2019-м.

В сборной Азар блистал. В России помнят, как именно его гол в матче группового этапа принёс бельгийцам победу в концовке встречи. В 2015-м Азар получил капитанскую повязку, когда Венсан Компани перестал вызываться регулярно. На Евро-2016 он вместе с Аароном Ремзи стал лучшим ассистентом турнира. Ещё лучше Азар показал себя на чемпионате мира-2018, где отдавал передачи партнёрам и забивал сам. Именно он получил «Серебряный мяч» мундиаля, как второй лучший игрок турнира.

Главный тренер сборной Бельгии

Когда в 2016-м году сборную Бельгии возглавил Роберто Мартинес, многие удивились. Тренер был известен по работе в «Суонси», «Уигане» и «Эвертоне», где строил симпатичные команды, но успехов больших не добивался, да и со звёздами не работал. Тем не менее успешный чемпионат мира в России доказал правильность выбора. Правда, после блеклого Евро-2020, где бельгийцы при невнятной игре вылетели на стадии 1/4, ходили разговоры о его возможной отставке, но этого не случилось. Кстати, именно при Мартинесе сборная Бельгии возглавляла рейтинг ФИФА на протяжении трёх лет.

Где смотреть матчи сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на портале Liveresult.Ru.