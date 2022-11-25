Аршавин считает, что у сборной Нидерландов отсутствуют идеи в игре

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался после матча второго тура чемпионата мира между сборными Нидерландов и Эквадора (1:1).

«У Нидерландов нет идей. Непонятно, хотят ли они отходить, хотят ли они прессинговать. Играют, как придется, как позволит соперник», — заявил Аршавин «Матч ТВ».

По словам эксперта, сборная Нидерландов была похожа на Бельгию в игре против Канады, она просто сопротивлялась.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира нидерландцы встретятся с Катаром, матч пройдет 29 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.