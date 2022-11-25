Аршавин считает, что у сборной Нидерландов отсутствуют идеи в игре

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался после матча второго тура чемпионата мира между сборными Нидерландов и Эквадора (1:1).
«У Нидерландов нет идей. Непонятно, хотят ли они отходить, хотят ли они прессинговать. Играют, как придется, как позволит соперник», — заявил Аршавин «Матч ТВ».
По словам эксперта, сборная Нидерландов была похожа на Бельгию в игре против Канады, она просто сопротивлялась.
В третьем туре группового этапа чемпионата мира нидерландцы встретятся с Катаром, матч пройдет 29 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.
Про момента его как футболиста полностью согласен!).. Именно моментами), даже на протяжении любого матча)..
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