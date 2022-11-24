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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Куртуа — о победе над Канадой: «Мы провели не лучший свой матч»

24 Ноября 2022 • 10:14 Комментировать
Бельгия
1:0
Канада
окончен

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над Канадой (1:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

По мнению голкипера «Реала», бельгийцы провели не лучшую свою игру, поскольку позволяли сопернику часто бить по воротам.

«Наши соперники много били, но только три раза попали в створ. Во многом нам нужно прибавлять. Важно было в первой игре не пропустить», — приводит слова Куртуа Marca.

Также футболист положительно отозвался о прессинге сборной Марокко, которая ранее сыграла вничью с Хорватией (0:0). Напомним, что свой следующий матч Бельгия проведёт именно против этой африканской команды. Игра состоится 27 ноября, и начнётся она в 16:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Канады Сборная Марокко Тибо Куртуа
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