Анчелотти назвал сборную, за которую болеет на чемпионате мира

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Я буду болеть за Канаду. Этой команды долгое время не было на мундиале. Эта страна для меня – второй дом. Я мог бы тренировать эту сборную, но не сейчас. Возможно, в 2026 году. Эта команда сейчас на подъеме», - передает слова итальянского специалиста Rai Radio Uno.

На групповой стадии сборная Канады поборется за путевку в плей-офф с Бельгией, Марокко и Хорватией. В первом туре канадцы встретятся с бельгийцами, матч пройдет сегодня, 23 ноября, начало – 22:00 по мск.