Булыкин: «На ЧМ-2022 буду особенно следить за Бельгией»

Бывший футболист российской национальной команды Дмитрий Булыкин назвал команду, за которой будет пристально следить на катарском ЧМ-2022.

«Особенно буду следить за Бельгией, потому что там играют Алдервейрельд, Вертонген и Лукаку. Учитывая, что это большой праздник футбола для всей планеты, так ещё и бывшие одноклубники там играют, обязательно буду смотреть и болеть», — заявил экс-нападающий «Аякса» в интервью «Чемпионату». Тем не менее, по его словам, следить Дмитрий будет за многими коллективами.

Напомним, что чемпионат мира начнётся уже в это воскресенье, 20 ноября. Соперниками сборной Бельгии на групповой стадии станут Канада, Хорватия и Марокко.