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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин: «На ЧМ-2022 буду особенно следить за Бельгией»

15 Ноября 2022 • 23:44 Комментировать
Бельгия
...
Канада
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23.11 22:00

Бывший футболист российской национальной команды Дмитрий Булыкин назвал команду, за которой будет пристально следить на катарском ЧМ-2022.

«Особенно буду следить за Бельгией, потому что там играют Алдервейрельд, Вертонген и Лукаку. Учитывая, что это большой праздник футбола для всей планеты, так ещё и бывшие одноклубники там играют, обязательно буду смотреть и болеть», — заявил экс-нападающий «Аякса» в интервью «Чемпионату». Тем не менее, по его словам, следить Дмитрий будет за многими коллективами.

Напомним, что чемпионат мира начнётся уже в это воскресенье, 20 ноября. Соперниками сборной Бельгии на групповой стадии станут Канада, Хорватия и Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сборная Бельгии Чм-2022
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БЕЛЬГИЯ КАНАДА
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