​Альфонсо Дэвис готов сыграть с Бельгией

Один из лидеров сборной Канады Альфонсо Дэвис, судя по всему, полностью восстановился после травмы. Представитель «Баварии» сказал, что он готов помочь команде в первой игре на чемпионате мира против Бельгии.

«Я готов начать первый матч с первых минут», - высказался Дэвис, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Джеймс Дати.

Дэвис отметил, что в воскресенье он уже должен тренироваться без каких-либо ограничений.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Канады пройдёт 23 ноября.

Напомним, что сборная Канады выступит на чемпионате мира впервые с 1986 года.