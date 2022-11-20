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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Альфонсо Дэвис готов сыграть с Бельгией

20 Ноября 2022 • 19:36 Комментировать
Бельгия
...
Канада
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23.11 22:00

Один из лидеров сборной Канады Альфонсо Дэвис, судя по всему, полностью восстановился после травмы. Представитель «Баварии» сказал, что он готов помочь команде в первой игре на чемпионате мира против Бельгии.

«Я готов начать первый матч с первых минут», - высказался Дэвис, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Джеймс Дати.

Дэвис отметил, что в воскресенье он уже должен тренироваться без каких-либо ограничений.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Канады пройдёт 23 ноября.

Напомним, что сборная Канады выступит на чемпионате мира впервые с 1986 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Альфонсо Дэвис
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БЕЛЬГИЯ КАНАДА
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