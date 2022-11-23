Бывший форвард сборной Бельгии: «У нас лучший вратарь в мире и лучший полузащитник»

Экс-нападающий бельгийской национальной команды Нико Класен оценил перспективы своей родной сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

«Не было никакой подготовки, ни для одной сборной. В этом отношении у Франции есть преимущество, как и у Бельгии. Потому что они долгое время играли одним и тем же составом с одним и тем же наставником. Более того, у нас лучший вратарь в мире и лучший полузащитник, а Лукаку — один из лучших форвардов, когда играет», — цитирует Класена Voetbal Nieuws. По его мнению, если имеющихся звёзд дополнят качественные игроки в центре поля, то Бельгия может далеко зайти на этом мундиале.

Напомним, что свой путь в Катаре команда Роберто Мартинеса начнёт со встречи против Канады сегодня, 23 ноября. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Другими оппонентами «красных дьяволов» на групповой стадии станут Хорватия и Марокко.