Лукаку прошёл медицинское обследование в расположении сборной Бельгии

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поможет сборной Бельгии в матчах группового этапа ЧМ-2022 при благоприятном стечении обстоятельств.

Из-за давней травмы 29-летний футболист подходит к чемпионату мира не лучшей форме, и его участие в стартовых поединках турнира по-прежнему находится под вопросом. Однако, по информации Sky Sport Italia, в начале недели Лукаку прошёл медицинское обследование, которое выявило улучшение состояния. Медицинский персонал сборной Бельгии будет ежедневно оценивать готовность форварда.

Ромелу Лукаку отыграл всего пять матчей за «Интер» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами.