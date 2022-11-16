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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку прошёл медицинское обследование в расположении сборной Бельгии

16 Ноября 2022 • 00:28 Комментировать
Бельгия
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Канада
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23.11 22:00

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поможет сборной Бельгии в матчах группового этапа ЧМ-2022 при благоприятном стечении обстоятельств.

Из-за давней травмы 29-летний футболист подходит к чемпионату мира не лучшей форме, и его участие в стартовых поединках турнира по-прежнему находится под вопросом. Однако, по информации Sky Sport Italia, в начале недели Лукаку прошёл медицинское обследование, которое выявило улучшение состояния. Медицинский персонал сборной Бельгии будет ежедневно оценивать готовность форварда.

Ромелу Лукаку отыграл всего пять матчей за «Интер» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Чемпионат Мира Сборная Бельгии Ромелу Лукаку
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