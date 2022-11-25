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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Де Брёйне: «Не думаю, что я хорошо сыграл»

25 Ноября 2022 • 01:03 Комментировать
Бельгия
1:0
Канада
окончен

Полузащитник национальной сборной Бельгии Кевин де Брёйне прокомментировал получение приза самому полезному игроку матча (MVP) с Канадой (1:0).

«Не думаю, что я хорошо сыграл. Не знаю, почему я получил этот приз. Может быть, из-за моего имени и моей репутации… Мы заработали очки, это всё, что требовалось, но мы должны быть реалистами. Мы должны работать лучше, и я – не исключение», - приводит слова де Брёйне Blick.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре завершился победой бельгийской сборной над канадской благодаря голу Миши Бачуайи на 44-й минуте встречи. Благодаря этому команда Бельгии лидирует в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Чм-2022 Кевин де Брёйне
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