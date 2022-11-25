Де Брёйне: «Не думаю, что я хорошо сыграл»

Полузащитник национальной сборной Бельгии Кевин де Брёйне прокомментировал получение приза самому полезному игроку матча (MVP) с Канадой (1:0).

«Не думаю, что я хорошо сыграл. Не знаю, почему я получил этот приз. Может быть, из-за моего имени и моей репутации… Мы заработали очки, это всё, что требовалось, но мы должны быть реалистами. Мы должны работать лучше, и я – не исключение», - приводит слова де Брёйне Blick.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре завершился победой бельгийской сборной над канадской благодаря голу Миши Бачуайи на 44-й минуте встречи. Благодаря этому команда Бельгии лидирует в своей группе.