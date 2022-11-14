Канада: как выступит сборная на чемпионате мира 2022 в Катаре

Сборная Канады проведёт свой первый матч на чемпионате мира 23 ноября против национальной команды Бельгии. Представляем вашему вниманию канадцев и оцениваем их шансы на чемпионате мира.

История выступлений сборной Канады на чемпионатах мира

Канадцы лишь во второй раз в истории сыграют на чемпионате мира. Дебют состоялся в 1986-м, где «кленовые листья» выступили бесславно: проиграли Франции, Венгрии и СССР с общим счётом 0:5 и заняли последнее место в группе.

Кто попал в группу со сборной Канады на чемпионате мира

У Канады такая группа, что можно мечтать о попадании в плей-офф. Сборная Марокко не выглядит очень уж грозным соперником, даже в Африке есть команды сильнее. Бельгия и Хорватия на бумаге, конечно, кажутся фаворитами, но у обеих сборных есть проблемы, чем и могут воспользоваться «кленовые листья».

Как выступит и какое место займёт сборная Канады на чемпионате мира

Будем честны, выход из группы – это уже будет грандиозный успех для канадцев. Добиться его будет крайне сложно. Мечтать же о чём-то большем, чем 1/8 финала, всё же утопия.

Состав сборной Канады

Вратари: Джеймс Пантемис («Монреаль Импэкт»), Милан Борян («Црвена Звезда»), Дэйн Сент-Клэр («Миннесота Юнайтед»);

Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор»), Джоэл Уотермэн, Алистер Джонстон, Камал Миллер (все – «Монреаль Импэкт»), Ричи Ларейя («Торонто»), Стивен Витория («Шавеш»), Дерек Корнелиус («Панэтоликос»);

Полузащитники: Лиам Фрэйзер («Дейнзе»), Исмаэль Коне, Самюэль Пьет (оба – «Монреаль Импэкт»), Марк-Энтони Кей («Торонто»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Стивен Эуштакиу («Порту»), Дэвид Уозерспун («Сент-Джонстон»);

Нападающие: Лукас Каваллини («Ванкувер Уайткэпс»), Лиам Миллар («Базель»), Ике Угбо («Труа»), Таджон Бьюкенен, Кайл Ларин (оба – «Брюгге»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Дэвид Хойлетт («Рединг»).

Главные потери сборной Канады перед чемпионатом мира

Главная потеря сборной Канады – это травмированный защитник Донеил Хенри. Это самый опытный игрок в линии обороны, что, конечно, крайне неприятно. Также травму получил ещё один защитник – Скотт Кеннеди из немецкого «Ян Регенбсурга». Не поможет канадцам и второй вратарь сборной Максим Крепо, у которого тоже повреждение.

Расписание матчей сборной Канады

23 ноября в 22:00 – Бельгия – Канада;

27 ноября в 19:00 – Хорватия – Канада;

1 декабря в 18:00 – Канада – Марокко.

Какие шансы сборной Канады победить на чемпионате мира – прогноз

Всё же в футболе мечтать о победе на чемпионате мира канадцам слишком рано. У «кленовых листьев» есть несколько звёзд, но этого едва может хватить только для попадания в плей-офф мундиаля.

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Капитан сборной Канады

Капитаном сборной Канады является Атиба Хатчинсон, но вряд ли он будет часто выходить на поле в Катаре. Полузащитнику в феврале исполнится 40 лет, хотя при этом он выступает в Европе за турецкий «Бешикташ». Хатчинсон переехал в Старый Свет ещё в 2003 году, подписав контракт со шведским «Эсетером». Затем был «Хельсинборг» из этой же страны, датский «Копенгаген» и голландский ПСВ, после чего канадец перебрался в Стамбул.

Хатчинсон в далеком 2001-м дебютировал на молодёжном чемпионате мира, а в 2003-м сыграл вновь. Он участвовал на шести Золотых кубках КОНКАКАФ. Хатчинсон – лидер сборной Канады по количеству матчей за сборную.

Главный тренер сборной Канады

Джон Хердман пока так развивает свою карьеру, что если продолжит в том же духе, то станет героем какого-то фильма. У него не было игровой карьеры, а тренерскую он начал в академии «Сандерленда». В 2001-м Хердман оказался в Новой Зеландии, где обучал местных наставников. В 2006-м и 2010-м с женской сборной страны до 20 лет он участвовал на чемпионатах мира. Кроме этого, в 2007-м и 2011-м он отметился на мундиалях со взрослой женской командой, а также ездил на Олимпиаду-2008.

В 2011-м Хердман возглавил женскую сборную Канады, с которой взял бронзу Олимпиады в 2012-м и 2016-м. В 2018-м англичанин возглавил мужскую команду и сумел вывести её на чемпионат мира.

Где смотреть матчи сборной Канады на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.