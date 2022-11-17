Мартинес: «Это первая серьёзная травма в карьере Лукаку»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал повреждение Ромелу Лукаку.

Из-за мышечных проблем 29-летний нападающий пропустил значительную часть первой половины сезона в «Интере», подойдя к чемпионату мира не в лучших кондициях.

«Проблема Лукаку заключалась не в смене клуба, а в том, что он получил первую серьёзную травму в карьере, ранее у него не было проблем с мышцами. Мы знаем, что Ромелу очень силён физически, и это было трудное время для него – его тело могло отреагировать по-разному. Мы с медицинским персоналом «Интера» отлично поработали и надеемся, что он успеет набрать оптимальную форму», – заявил в интервью AS рулевой бельгийцев.