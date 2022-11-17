Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартинес: «Это первая серьёзная травма в карьере Лукаку»

17 Ноября 2022 • 00:09 Комментировать
Бельгия
...
Канада
1 1.47 X 4.50 2 6.90
23.11 22:00

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал повреждение Ромелу Лукаку.

Из-за мышечных проблем 29-летний нападающий пропустил значительную часть первой половины сезона в «Интере», подойдя к чемпионату мира не в лучших кондициях.

«Проблема Лукаку заключалась не в смене клуба, а в том, что он получил первую серьёзную травму в карьере, ранее у него не было проблем с мышцами. Мы знаем, что Ромелу очень силён физически, и это было трудное время для него – его тело могло отреагировать по-разному. Мы с медицинским персоналом «Интера» отлично поработали и надеемся, что он успеет набрать оптимальную форму», – заявил в интервью AS рулевой бельгийцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Чемпионат Мира Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕЛЬГИЯ КАНАДА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
00:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Это первая серьёзная травма в карьере Лукаку»
16 Ноября
22:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: «В заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022 могут произойти изменения»
22:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нкунку высказался о травме, которую ему нанёс Камавинга на тренировке
22:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нуньес высказался о шансах сборной Уругвая на ЧМ-2022
21:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бельгия и Бразилия – в числе самых возрастных сборных ЧМ-2022
21:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Названа самая молодая команда чемпионата мира в Катаре
20:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сон – о попадании в заявку на ЧМ-2022: «Я всё ещё лечусь, но проблем быть не должно»
20:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин: «Болеть на чемпионате мира ни за кого не буду»
19:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела назвал фаворитов ЧМ-2022
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике: «Перестаньте спрашивать игроков, кто лучший тренер, который у них когда-то был»
18:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Неймар назвал фаворитов чемпионата мира
18:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роберто Мартинес: «Куртуа заслужил «Золотой мяч»
18:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вида провёл сотый матч за сборную Хорватию
18:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бензема рассказал о своём состоянии
17:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мелкадзе: «На чемпионате мира буду болеть за Бразилию, потому что они сильные»
Все новости
Рекомендуем