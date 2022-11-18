В Бельгии не будет фан-зоны на время проведения ЧМ

Федерация футбола Бельгии отказалась от создания ещё одной фан-зоны на время проведения ЧМ-2022

За неделю до начала чемпионата мира в Бельгии отказались от организации фан-зоны в городе Вилворде. Ранее то же самое произошло в Антверпене.

«У большинства болельщиков не было возможности поехать в Катар, мы хотели привезти им чемпионат мира. Нам не удалось продать билеты, люди проявляют меньше интереса к просмотру футбола на больших экранах, чем раньше», — заявил глава отдела маркетинга федерации Ману Леруа.

Сборная Бельгии проведёт первый матч на чемпионате мира 23 ноября. Соперником бельгийцев станет сборная Канады. Начало матча в 22:00 по московскому времени.