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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В Бельгии не будет фан-зоны на время проведения ЧМ

18 Ноября 2022 • 20:23 Комментировать
Бельгия
...
Канада
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23.11 22:00

Федерация футбола Бельгии отказалась от создания ещё одной фан-зоны на время проведения ЧМ-2022

За неделю до начала чемпионата мира в Бельгии отказались от организации фан-зоны в городе Вилворде. Ранее то же самое произошло в Антверпене.

«У большинства болельщиков не было возможности поехать в Катар, мы хотели привезти им чемпионат мира. Нам не удалось продать билеты, люди проявляют меньше интереса к просмотру футбола на больших экранах, чем раньше», — заявил глава отдела маркетинга федерации Ману Леруа.

Сборная Бельгии проведёт первый матч на чемпионате мира 23 ноября. Соперником бельгийцев станет сборная Канады. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

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БЕЛЬГИЯ КАНАДА
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